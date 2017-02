20:20, 16 Shkurt 2017

Ajo është duke bërë një rikthim me këngën e fundit “Chained To The Rhythm”.

E përveç kësaj, Katy Perry ka bërë “bum” edhe në botën e modës, kështu duke lansuar linjën e saj të parë të këpucëve.

Për prezantimin e tyre 32 vjeçarja ka realizuar disa fotografi përplot ngjyra me një prapavijë të inspiruar nga filmat e vizatuar.

Katy ka dizajnuar sandale dhe këpucë mjaft të sofistikuar për secilën vajzë që dëshiron të ketë vëmendje tek këmbët e saj.

