22:00, 12 Qershor 2017

Këngëtarja Katy Perry ka emëruar Josh Groban si të dashurin e saj më të mirë ndonëse në zemrën e saj kanë qenë edhe yje të tjera të famshme si John Mayer, Orlando Bloom e Russell Brand.

Ajo e pranoi se pendohet që e ka lënë t’i ikë Josh, me të cilin kishte qenë në lidhje gjatë vitit 2009.

Këtë ajo e bëri të ditur gjatë postimit të Witness World Widde në rjettin social Youtube.

“Po që dua ta them, njerëzit pyesint se për kë është kënga The One That Got Away. Është për Groban. Ai është një nga miqtë e mi më të mirë”, tha ajo.

