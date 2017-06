16:00, 10 Qershor 2017

Katy Perry ka shpërthyer në lot gjatë një sesioni terapeutik që u transmetua LIVE në Youtube.

Ajo bisedoi me doktor Siri Sat Nam Singh, i njohur si Terapisti, ku foli për problemet e saj me prindërit, me pijen dhe madje jetën dashurore.

“E pata shkruar një këngë për atë gjë”, tha ajo.

“Ndjehesha e turpëruar që kisha aso mendimesh, që ndjehesha aq poshtë dhe aq në depresion”, tha Perry duke iu referuar “djajve” që ajo thotë se e kishin kapluar.

Interesante