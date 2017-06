Katy Perry ka arritur të bëhet përdoruesja e parë që arriti 100 milionë ndjekës në Twitter.

Këngëtarja la pas rivalen e saj të kamotshme Taylor Swift me 85.1 milionë ndjekës, transmeton Klan Kosova.

Bosët e Twitterit vendosën të nderojnë arritjen e këngëtares duke i krijuar një “emoji” personal, një zemër më “100M” të shkruar në të.

Ata gjithashtu i realizuan një video festive, që përmban një përmbledhje të disa prej cicërimave më të mira të Katy, me titull: “Urime @katyperry, e para që arrin 100 milionë ndjekës!”.

Këngëtarja iu përgjigj duke falënderuar gjigantin e teknologjisë duke thënë: “Faleminderit që gjithnjë më keni dhënë mundësi për të pasur një zë”.

Cicërima e saj e parë ka qenë më 21 shkurt të vitit 2009, ku thuhej: “Sapo hyra në Berlin, po ndjehem më mirë, faleminderit”.

Today, we #WITNESS history.

Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

— Twitter (@Twitter) June 16, 2017