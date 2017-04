18:30, 25 Prill 2017

Temperaturat kanë pësuar rënie të ndjeshme, moti nuk është aspak i qëndrueshëm dhe lagështia favorizon viruset e mikrobet të’ lulëzojnë”. Nëse nuk i keni marrë masat parandaluese, më poshtë do të lexoni katër sekretet e njerëzve që nuk sëmuren kurrë.

Është një këshillë shëndeti vërtet e vlefshme ndaj ndiqni këshillat e mëposhtme dhe gripi do t’ju qëndrojë larg këtë sezon.

Hani hudhra

Hudhra është e pasur me antioksidantë që rrisin imunitetin dhe luftojnë inflamacionin, thotë Carmia Borek, PhD, profesoresha në departamentin e shëndetit publik dhe mjekësisë familjare në School of Medicine në Boston. Hudhra ndikon gjithashtu pozitivisht në shëndetin e zemrës.

Shpëlarjen e fundit bëheni me ujë të ftohtë

Dushi i ftohtë qetëson dhimbjet e migrenës, stimulon qarkullimin e gjakut dhe redukton dhimbjet. Dhe pse një dush i ftohtë që zgjat 10 minuta është lehtësisht i përballueshëm në verë, ditëve të ftohta rekomandohet që vetëm shpëlarja e fundit të bëhet me ujë të ftohtë. Konsultohuni më parë me mjekun tuaj nëse keni probleme kardiovaskulare, sepse uji i ftohtë mund të shkaktojë rëninen e presionin e gjakut duke ju rrezikuar jetën.

Përfshini xhinxherin në regjimin ushqimor

Kur shëndeti është tema e diskutimit, xhinxheri nuk ka se si mos të marrë pjesë ! Për shekuj me radhë, xhenxhefil është përdorur si një rrënjë medicinale dhe ka trajtuar probleme dhe sëmundje të ndryshme, shkruan femina.al. Nuk ka rëndësi se në çfarë forme e konsumoni xhinxherin , e rëndësishem është ta përfshini në dietën tuaj.

Merrni vitaminë C dhe shtesa zinku

Vitamina C dhe zinku kanë fuqinë të parandalojnë shumëzimin e virusit ndaj nëse ndiheni të rrezikuar e dini se çfarë duhet të merrni në barnatore, këshillon Living. Rekomandohet (500 miligram në ditë vitaminës C).