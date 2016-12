16:00, 22 Dhjetor 2016

Ylli i the “Love and Friendship”, Kate Beckisnale e cila e ka një vajzë 17 vjeçare(Lily) me ish bashkëshortin e saj, Michael Sheen ka thënë se ajo e kupton se vajza e saj dëshiron të bëhet aktore.

Beckinsale ka thënë se është e lumtur se vajza e saj i ka parë edhe të mirat edhe të këqijat e të qenit person publik dhe i famshëm.

Ajo ka thënë se nuk ka provuar asnjëherë ta dekurajojë atë, transmeton Klan Kosova.

“Do të ishte sikur unë të isha duke pirë një gotë verë dhe t’i thoja ti nuk mund ta pish atë por unë po. E kuptoj shumë mirë pse ajo dëshiron të bëhet aktore. Ajo na ka parë të dyve edhe në eksperienca të mira, edhe në ato më të këqijat, e di mirë se si është”, ka thënë ajo.

Aktorja 43 vjeçare ka thënë se edhe pas divorcit, ajo ka miqësi me ish bashkëshortin, ashtu si edhe me partneren e tij të re.

“Ne jemi ndarë shumë kohë më parë, ne tashmë kemi më shumë kohë që jemi ndarë së sa që kemi qenë bashkë. Unë e diua atë, ashtu si edhe të dashurën e tij. Ne jemi shumë mirë me njëra-tjetrën, ashtu si edhe vajza jonë Lily”, ka përfunduar ajo.

