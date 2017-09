18:07, 19 Shtator 2017

Kryeministri, Zoran Zaev po merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ku nikoqir është Presidenti amerikan, Donald Trump,.

Zaev përmes një postimi në Facebook ka njoftuar se ka pasur “takim” me Presidentin Trump, por sot nëpër media u shfaq një video ku shihet qartë se Kryeministri Zaev ka pasur vetëm një përshëndetje në kalim, që nuk mud të cilësohet si takim.

Nga videoja shihet qartë se presidenti Trump çohet nga ulësja dhe drejtohet drejt daljes dhe gjatë rrugë përshëndetet pothuajse me të gjithë që janë rrugës.

“Në Nju Jork jam për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në takimin me Presidentin Donald J. Trump, theksova mbështetjen për nismën e tij përmes Deklaratës për të mbështetur reformat e propozuara nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së”, ka shkruar në profilin e tij në Facebook, Kryeministri Zaev në foton me përshëndetëse me Presidentin Trump.

Kryeministri maqedonas, si duket u përpoq të mashtrojë qytetarët e Maqedonisë se u takua edhe me Presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump me të cilin diskutuan për disa tema të rëndësishme, por realiteti është se për një sekondë as mirëmëgjes nuk mund të thuhet.

Në videon e publikuar nga “China Xinhua News” mund të shihet në 01:21 se presidenti Trump vjen të përshëndetet me politikanët, dhe kryeministri Zaev është në sfond duke pritur për të përshëndetur presidentin amerikan. Përshëndetja ose, siç e quanatë Zaev, “takimi” me Trump zgjati 2 sekonda derisa ministri Nikola Dimitrov i bën foto.

Duket se menjëherë pas shtrëngimit të duarve me Zoran Zaev, Trump përshëndet me një person tjetër. Me të vërtetë pyesin se si Zaev arriti të fliste me Trump për dy sekonda.

Por Agjencia e Lajmeve Zhurnal tentoi të bie në kontakt edhe me info qendrën e LSDM-së për të marrë më shumë informata shtesë rreth qëndrimit të Kryeministrit Zaev në SHBA, si dhe për të pyetur se a ka pasur takim ndaras me Presidentin Trump, natyrisht përvec përshëndetjes në kalim, por nga kjo parti nuk iu përgjigjen thirrjeve tona, shkruan Zhurnal.

Interesante