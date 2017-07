15:10, 13 Korrik 2017

Inaugurimi i autostradës së re që lidh pikën doganore greke të Kapshticës, me autostradën e Kosturit do të bllokojë për rreth 4 orë punën në doganë.

“Ndërprerja e punës do të bëhet me rastin e inagurimit të autostradës së re, që lidh këtë Pikë Kalimi me autostradën e Kosturit”, thuhet në njoftimin e policisë, raporton TCH, transmeton Klan Kosova.

