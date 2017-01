10:45, 20 Janar 2017

Reperi amerikan Kanye West, nuk është ftuar që të këndojë në inaugurimin e Donald Trump, që do të jetë një event tradicionali amerikan, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Ka pasur spekulime se reperi do të performonte në ceremoninë e Trump, për shkak se kishte thënë se nëse do të kishte votuar votë do t’ia kishte dhënë atij dhe po ashtu kishte pasur një takim me presidentin më pas.

MirëpoTomm Barrack, Presidenti i Komitetit të Inaugurimit, ka thënë për CNN se ceremonia nuk është vendi i dukur për Ëest.

Ai ka thënë se reperi është një djalë fantastik, por nuk e kanë ftuar të këndojë.

