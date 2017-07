16:29, 2 Korrik 2017

Thuhet se Kanye West ka përfunduar kontratën e tij me TIDAL, mes pretendimeve se kompania i ka borxh më shumë se 3 milionë dollarë.

Reperi lansoi albumin e tij “Saint Pablo” në shërbimin “streaming” dhe ndihmoi për të fituar rreth 1.5 milion abonentë të rinj në TIDAL. Ai duhej të merrte një bonus për punën e tij me kompaninë, por asnjëherë nuk mori një të tillë, shkruan TMZ, transmeton Klan Kosova.

TIDAL njoftohet se i ka dërguar një letër Kanye duke deklaruar se nëse ai shkon në një shërbim tjetër “streaming” ai do të paditet pasi ai ende ka kontratë me ta. TMZ tutje shkruan se Kanye do të padisë kompaninë nëse ata marrin veprime ligjore kundër tij.

