13:00, 23 Mars 2017

Në një klip të “Keeping Up With The Kardashians”, Kim i tregon nënës së saj Kris dhe motrës Kourtney se si është nevrikosur kur bashkëshorti i saj Kanye është kthyer në shtëpi vonë.

“Jam tmerruar. Ai zakonisht vjen shkallëve që të çojnë direkt në dhomë, mirëpo Kanye një natë më parë hyri nga shkallët e përparme. Ishte ora tre, koha e njëjtë kur më kishte ndodhur edhe grabitja në Paris, ndërsa unë thirra disa herë “ç’kemi” ai nuk më kishte dëgjuar” ka thënë Kim.

Tutje ajo ka treguar që kjo situatë ia ka kujtuar tmerrin që kishte përjetuar gjatë grabitjes dhe se kur më në fund e kishte parë Kanye i kishte thënë “Ç’kemi idioit. Kur të thërret dikush duhet të përgjigjesh”.

Interesante