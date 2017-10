15:31, 19 Tetor 2017

Harry Kane ka thënë se shembull i tij në rrugëtimin futbollistik ka qenë asi i Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Asi anglez u përqafua me portugezin pas ndeshjes së Ligës së Kampionëve të martën mbrëma, e cila përfundoi baraz, 1-1.

Pas ndeshjes Kane tregoi se kishte ndërruar fanellën me Cristiano Ronaldo, për të cilin tha se ka qenë shembull i tij.

“Ai është një shembull i madh për mua, e kam shikuar atë gjatë rritjes time si lojtar”.

“Është bukur të kesh fanellën e tij. Do ta ruaj. I dhurova fanellën time, nuk e di se çfarë do të bëjë me të”.

