11:49, 26 Tetor 2017

Ylli i Tottenham Hotspur, Harry Kane, mund t’i mungojë skuadrës së tij në ndeshjen ndaj Manchester United në fundjavë.

24 vjeçari ishte pushuar në ndeshjen e humbur për Kupën e Ligës ndaj West Ham, ndërkaq trajneri i Spurs, Mauricio Pochettino tha se do ta shohin nëse do të luajë Kane në Old Trafford.

“Do të na duhet ta masim skuadrën sepse ishim të detyruar që të bëjmë rotacion për arsye të ndryshme, dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë në pakj ditë”.

