18:04, 31 Maj 2017

Kandidati për deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Anton Berisha ka reaguar ndaj deklaratës që bëri sot kryeministri në largim , Isa Mustafa i cili tha se “shteti është katandisur keq nën qeverisjen e PDK-së.

“E pyetja logjike qe shtrohet eshte: pse ai e LDK-ja i benin be e rrfe PDK-se me e respektu marreveshjen e me vazhdu qeverisjen se bashku?!”, ka shkruar Berisha në një postim në Facebook, transmeton Klan Kosova.

