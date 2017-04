22:30, 26 Prill 2017

Një kampanjë e re e kancerit të gjirit ka arritur të shmangë të gjitha rregullat e censurës në rrjetet sociale.

Lëvizja për ndihmë për kancerin e gjirit ”Macma” ka realizuar video ku shfaqen gjinjtë u është vendosur një gojë këndimi, njofton Klan Kosova.

Video-ja e quajtur ”Todos aman las tetas” (Gjithkush pëlqen gjihnët), fillon me një grua të veshur me një mantel të bardhë me logo të Facebook dhe Instatgram.

Për më shumë shikoni pamjet: