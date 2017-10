20:37, 13 Tetor 2017

PDK-ja bëri fushatë në Kamenicë, me c’rast Kadri Veseli u zotua se me qeverisjen e PDK-së do të ndërtohet një pendë.

E njeriu i zgjedhur nga kjo parti për kandidat të kësaj komune, Kujtim Gashi, pos premtimeve për arsim, shëndetësi, kulturë e sport, zotime ka edhe për rritje të ekonomisë.

Kronikë nga Dibran Istrefi

Interesante