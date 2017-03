Legjenda braziliane i ka thënë – me shaka – asit të Barcelonës që të ndërrojë emrin, nëse do të bëhet më i miri i botës

10:19, 11 Mars 2017

Kaka ka këshilluar Neymarin që ta ndërrojë emrin nëse dëshiron të bëhet më i miri

Legjenda braziliane, Kaka ka këshilluar yllin e Barcelonës dhe Brazili, Neymar si mund të bëhet futbollisti më i mirë në botë.

Ai tha se për të arritur deri të ky sukses, Neymar duhet ta ndryshojë emrin nga Neymar në Reymar.

“Neymar mund të hyjë në mesin e më të mirëve në botë me atë që po bën të Barcelona. Por, unë mendoj se nëse do të ndryshonte emrin në ‘Reymar’ mundësia do të ishte më e madhe, pasi të gjithë brazilianëve të mëdhenj emri u fillon me ‘R’”, tha Kaka me shaka.

Kujtojmë se me ‘R’ fillojnë emrat e lojtarëve të mëdhenj si Ronaldo, Rivaldo dhe Romario.