Kaka e ka dëshmuar pse dhjetë vjet më parë ishte shpallur lojtari më i mirë në botë.

Legjenda e Milan, ka shënuar katër gola dhe tri asistime për Orlando City në 11 ndeshje të këtij sezoni, dhe një prej këtyre golave ishte edhe ky që braziliani e shënoi ndaj Atlanta United në minutën e 40-të.

VIDEO: Ricardo Kaka reminding us of what a player he is /was .

Absolute beauty 😍😍#FanAnticspic.twitter.com/Ly54nVM8Fz

