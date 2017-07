0:06, 6 Korrik 2017

Zyrtari i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Bajram Kadriu, ka thënë se nuk është i kënaqur me zbatimin e udhëzimit administrativ porse me trajnimin e fundit të policisë dhe inspektoratit ai beson se udhëzimi adiminstrativ do të zbatohet, njofton Klan Kosova.

“Udhëzimi administrativ është në fuqi nga 2015. Janë shqiptuar disa gjoba nuk mund të themi që jemi shumë të kënaqur në zbatimin e këtij udhëzimi administrativ”, tha Kadriu për Orën e Fundit të Klan Kosovës.

Kadriu thotë se kanë mbajtur takime në nivel regjional dhe se nuk janë të kënaqur shumë në zbatimin e këtij ligji, dhe se nuk është për qëllim vetëm gjobitja por edhe edukimi e vetëdijësimi i popullatës.

Ai tha se nuk kanë ende të dhëna konkrete se sa gjoba janë aplikuar por thotë se gjobat e shqiptuara janë të pakta krahasuar me ndotjen e madhe të ambientit.

Kadriu tregoi se gjobat variojnë nga 5 euro deri në 100 euro dhe nëse nuk paguhen në afat shtatë ditor këto gjoba pesëfishohen.

Por, ai beson se pas mbajtjes së trajnimit të policëve dhe inspektorëve, zbatimi i udhëzimit administrativ do të funksionojë mirë dhe se do të zbatohet ashtu siç duhet.

Ky trajnim do të mbahet deri në fund të tetorit, dhe pas këtij trajnimi, Kadriu beson se gjërat do të funksonojnë siç duhet.

