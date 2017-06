16:15, 5 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha në Mitrovicë se strukturat paralele do t’i shporrin nga atje.

“Ashtu siç ua kemi treguar rrugën me 12 qershor – njëjtë do t’i shporrim strukturat paralele nga Mitrovica”, tha Veseli para bashkëvendësve të tij, njofton Klan Kosova.

“Me fillim të ri nuk do të ketë mure e trena, do të respektojmë të gjithë komunitet që jetojnë bashkërisht në Mitrovicë dhe do t’i ndihmojmë ata”.

“Do ta vazhdojmë edhe ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve atje”.

Kështu tha Veseli në tubimin e fushatës zgjedhore në Mitrovicë.

“Fitoren do ta fillojmë më 11 qershor e do ta vazhdojmë edhe në zgjedhjet lokale”.

“Me Fillim të Ri nënkuptohet fuqizimi i ekonomisë në Mitrovicë, fuqizimi i të gjitha atyre që duan të punojnë për Kosovën”.

“Do të ketë rritje pagash për të gjitha sektorët, do ta ngrisim Trepçën dhe do ta ndihmojmë artin e sportin”.

