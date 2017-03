18:46, 14 Mars 2017

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit lider i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se partia që drejton nuk do të ofrojë strehë për ata që nuk punojnë për Kosovën dhe nuk duan vendin.

Ai më tutje ka elaboruar se çka nënkupton me këtë frazë, duke vënë theksin te rendi dhe ligji si dhe zhvillimi ekonomik, njofton Klan Kosova.

“Në fund të marsit do ta kemi Konventën e Partisë Demokratike të Kosovës. Do të fillojë një epokë e re e një vazhdimësie të fuqishme. Aty ku ka pasur të meta do t’i evitojmë. Do të punojmë t’u japim përgjegjësi qyetarëve”.

“Ne do të mbajmë përgjegjësi për qeverisjen tonë”.

“Nuk do të kenë vend në PDK të gjithë ata që nuk e duan Kosovën. Vendi duhet duke e respektuar shtetin ligjor, duke forcuar ekonomi, duke krijuar perspektivë për të rinjtë”. /klankosova.tv