10:14, 1 Qershor 2017

Udhëheqësit e koalicionit PDK-AAK-NISMA, kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.

Kandidati për Kryeministër, Ramush Haradinaj, me këtë rast ka thënë se përmes këtij memorandumi sigurojnë se shëndetësia do të jetë prioritet nacional, do të ketë rritje të pagave dhe furnizim të rregullt me barna të listës esenciale.

Lidhur me këtë çështje, Kadri Veseli, ka thënë se janë zotuar se do të kenë bashkëpunim të mirë me këtë sektor dhe se ky sistem do të rregullohet, përderisa shtoi se do të ketë investime edhe në infrastrukturë.

Ndërkohë kreu i kësaj federate, Blerim Syla, është shprehu i kënaqur me nënshkrimin e këtij dokumenti, duke shtuar se është hera e parë që një parti politike apo koalicion e merr me kaq seriozitet sistemin e shëndetësie.

Kadri Veseli ka thënë se rritja e pagave e premtuar prej 30 % për sektorin e shëndetësisë do të jetë më e madhe se kaq.

