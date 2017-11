17:23, 1 Nëntor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se bashkë me qytetarët e Ferizajt do ta fitojnë Ferizajn.

“Më 22 tetor, ferizajasit dëshmuan se nuk e kanë harruar punën e shkëlqyer të Agim Aliut kur ai ishte kryetar për 18 muaj”, ka shkruar Veseli në profilin e tij në Facebook.

“I falënderova të gjithë kandidatët për Kuvendin Komunal dhe strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, kontributi i të cilëve ishte jetik”.

“Më 19 nëntor, bashkë me qytetarët e Ferizajt, me dalje masive në vendvotime, do ta vulosim rikthimin e madh në këtë komunë”.

