13:11, 3 Qershor 2017

Donika Kadaj-Bujupi ka thënë se me ardhjen e Lëvizjes Vetëvendosje në qeverinë e ardhshme, do punohet me Kosovën ashtu sikurse ky subjekt partiak punoi me Prishtinën.

Në tubimin e mbajtur sot në Ferizaj, Kadaj-Bujupi tha po ashtu se plani i tyre vetëvendosës është e vetmja perspektivë për qytetarët e Kosovës, transmeton Klan Kosova.

”Nuk ka rrugë të shkurtër për tek e drejta, e as për tek zhvillimi. Nuk ndalemi derisa ta bëjmë Kosovën vendin ky gratë e burrat shohin shpresën”.

”Do bëjmë gati nga një shujtë për cdo fëmijë të Kosovës ashtu sic bëmë në Prishtinë. Ashtu sic bëmë në kryeqytet do bëjmë në tërë Kosovën. Në UP askush nuk do të lejohet të paguaj më taksë”.

”Për cdo fëmijë nën moshën 15 vjeç ne kemi ndar nga 10 Euro, do të vendosen në llogarinë e nanës. Ka vetëm një mënyrë të largohemi nga gjendja që na ka kapluar, është plani vetëvendosës”.

”E kemi programin, e kemi ekipin, Albinin Kryeministër, e nuk do ndalemi deri në fitore”.

