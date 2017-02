23:42, 21 Shkurt 2017

Donika Kadaj-Bujupi, deputetja e Vetëvendosjes ka thënë se rezistencën për Demarkacionin do ta vazhdojnë, sepse sipas saj nëse kjo marrëveshje implementohet do të ketë rrezik për vendin.

“Ju e patë se janë tre anëtarë të këtij Komisioni që e kundërshtuan këtë marrëveshje”.

“Rrjedhimisht rezistenca jonë do të vazhdojë, rezistenca jonë do të jetë edhe më e organizuar edhe më e fuqishme, që kjo çështje të mos kalojë në Kuvendin e Kosovës”.

Këto komente Kadaj-Bujupi, i ka bërë në Ballë për Ballë të Orës së Fundit.

“Bashkë me qytetarët do të vazhdojmë tutje që pavarësisht se çfarë ata nënshkruajnë nuk kanë të drejt të nënshkruajnë marrëveshje kapitulluese për vendin”.

Kadaj-Bujupi, ka folur edhe për atë se si do të veprojnë nëse Demarkacioni shkon të enjten në Kuvend.

“Nuk besoj se do të ishte veprim i matur nëse përpiqen që këtë variant tashmë të konfirmuar si të gabuar ta sjellin në Kuvend, sepse kjo do të risjellë tensione të reja dhe rezistencë më të fuqishme”.

“Nuk do të flas se si do të rezistojmë do të shihet”.

“Ne jemi kundër këtij versioni të gabuar dhe të dëmshëm që na e dëmton territorin”.

“Përgjigja jonë do të jetë e fuqishme edhe jashtë edhe brenda Kuvendit, ne do të jemi me popullin”.

“Demarkacioni nuk kalon – për çfarëdo shantazhi për blerje ose shitje të votave do të ketë pasoja”.

klankosova.tv

