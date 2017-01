18:19, 24 Janar 2017

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Kadaj-Bujupi duke komentuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se ky dialog qysh nga fillimi i ka sjellë të këqija Kosovës.

“Nëse e rikapitullojmë dialogun prej vitit 2011, dialogu qysh se ka filluar pa parime dhe pa platformë ashtu edhe ka vazhduar në të keqe të Kosovës”.

“Serbia nuk na njohu, nuk kërkoi falje, nuk i pranoi dëmet e luftës, nuk tha asgjë për të pagjeturit – Kosova në këtë rast ishte temë e dialogut, por nuk ishte asnjëherë palë e barabartë”.

Kadaj-Bujupi që është e ftuar në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se edhe pas gjashtë vitesh dialog me shtetin fqinj serb, situata është e njejtë.

“Serbia për asnjë moment nuk është penduar për krimet e bëra. Kosova përfundoi me një mur në veri, me kërcënime, me ndërhyrje të Serbisë, sidomos në Veri”.

“Kosova ka përfunduar e dëmtuar edhe në kuptimin e sovranitetit edhe të territorit si dhe në atë ekonomik. Kosova ka përfunduar si palë e nënshtruar prej Serbisë”.

Sipas saj, alternativa është që të ketë reciprocitet me Serbinë.

Interesante