13:40, 1 Tetor 2017

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbajtur tubimin elektoral në Komunë e Prizrenit.

Aty kandidati i kësaj partie për kryetar, Lulzim Kabashi ka thënë se me qeverisjen e tij do të hapen 5 mijë vende të reja pune, njofton Klan Kosova.

Më tej Kabashi ka premtuar se do të punojë në ndërtimin e rrugës që lidh Prizrenin me Tetovën, ndërsa ka theksuar se me të kryetar administrata e komunës do të jetë 50 për qind me gra.

Po ashtu për çdo lindje në mandatin e tij katër vjeçar, do të dhurohen nga 100 euro. Kurse sa i përket ekonomisë ai ka thënë se do të ndërtojnë edhe parqe ekonomike.

