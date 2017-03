19:56, 14 Mars 2017

Juventus dhe Porto do të përballen në ndeshjen e dytë të të gjashtëmbëdhjetës së finales në Ligën e Kampionëve.

Ndeshja e parë përfundoi me fitore të Zonjës së Vjetër me dy gola dallim, ndërsa në këtë mbrëmje trajnerët do të dalin në fushë me formacionin më të mirë të mundshëm në dispozicion.

Juventus: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain

Porto: Iker Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layún; Danilo, André André, Óliver, Brahimi; André Silva, Tiquinho Soares.

