14:20, 17 Shtator 2017

Juventus ka shënuar fitore prej 1:3 ndaj Sassuolos në javën e katërt të Serie A duke regjistruar kështu fitoren e katërt radhazi.

Kampioni italian fitoren e siguroi përmes tregolëshit të Paulo Dybala (16’,49’, 63’), ndërkaq golin e vetëm për vendësit e shënoi Politano në minutën e 51-të.

Me këtë fitore, Juventus rikthehet në vendin e parë, me pikë të njjëjta me Interin që po ashtu ka katër fitore.

Ndërkaq Napoli, po ashtu ka mundësi t’iu bashkohet pasi që ka tre fitore radhazi, dhe ndeshjen që pritet ta zhvillojë ndaj Beneventos në ora 15:00.

