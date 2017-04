19:55, 11 Prill 2017

Xavi Hernandez pret që Juventus të mbrohet dhe të presë momentin për të kundërsulmuar Barcelonën në ndeshjen e së martës që zhvillohet në Torino.

Sipas ish futbollistit katalunas, të dyja skuadrat kanë kualitete të mëdha, por ai e sheh Barcelonën si favorite të lehtë në këto dy ndeshje.

“Barcelona do ta ketë posedimin e topit, ndërsa Juve do të presë për kundërsulme me futbollistë si Higuain dhe Dybala që ka në sulm. Kjo përballje do të vendoset nga aftësitë individuale të futbollistëve dhe të dyja këto ekipe i kanë ata”.

“Për mua, Barcelona mbetet favorite”.

