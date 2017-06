22:17, 4 Qershor 2017

Jusuf Ulaj nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se “qytetarët janë lodhur nga premtimet e tepërta dhe në një formë po traumatizohen nga premtimet që janë të paimagjinueshme në sektorin e shëndetësisë”.

“Shëndetësia është në gjendje të mjerueshme, qeveritë e deritanishme pa dallim, shëndetësinë e kanë lënë gjithmonë partive të vogla ose që janë udhëhequr nga LDK e PDK”.

“Asnjëherë shëndetësia nuk është vendosur si problem nacional, ose prioritet serioz”.

Ulaj që është i ftuar në Magazina Zgjedhore të Klan Kosovës ka thënë se “alternativa e Vetëvendosjes sistemin shëndetësor e sheh të rëndësishëm dhe të drejtë universale, me trajtim gjithëpërfshirës dhe të dinjitetshëm”.

“Angazhohemi për një sistem publik, për të realizuar reformën e sistemit shëndetësor, mendojmë se nuk mund ta ndajmë nga problemet e tjera, si në fushën e drejtësisë dhe zhvillimit ekonomik”.

“Me alternativën tonë mendojmë se do të rregullohet me mbështetjen e qeverisë që udhëhiqet nga Vetëvendosja”.

Ai ka numëruar edhe problemet kryesore në sektorin e shëndetësisë, sipas tij.

“Si probleme kryesore është korrupsioni në shëndetësi, buxheti i pamjaftueshëm, mungesa e sigurimeve shëndetësore, menaxhimi i dobët, punësimet nepotiste, probleme në sistemin farmaceutik dhe probleme në infrastrukturën ligjore”.

“Çfarë do të bëjmë, do të punojmë në rritjen e buxhetit në shëndetësi që është aktualisht 100 euro për kokë banori, këtë buxhet mendojmë që do ta arrijmë me intervenimin nga shtetit, dhe nga donacionet e ndryshme”.

