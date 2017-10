11:00, 25 Tetor 2017

Këngëtari kanadez, Justin Bieber është parë teksa është larguar nga shtëpia e ish të dashurës së tij, Selena Gomez në Kaliforni.

Ashtu si shihet në fotografitë e siguruara nga TMZ, 25 vjeçarja Gomez është futur në shtëpinë e saj 10 minuta pas 23 vjeçari Bieber kishte arritur.

TMZ ka raportuar poashtu se ish-çifti kanë kaluar kohë së bashku me miq të përbashkët, dhe se i dashuri aktual i Gomez, The Weeknd e ka ditur për këtë takim të tyre, transmeton Klan Kosova.

Ish-çifti i njohur i muzikës pop, ishte në lidhje me pauza nga vitit 2011 deri në vitin 2014 derisa shpesh të dy e kanë komentuar lidhjen e tyre.

Në muajin shkurt të vitit 2016, Gomez kishte folur për lidhjen e saj për revistën W.

“Në fillim nuk shqetësohesha shumë. Isha 18 vjeçare dhe kisha të dashur, dukeshim bukur së bashku, dhe kaq na mjaftonte. Më pas mu thye zemra dhe fillova të shqetësohesha”, ka thënë figura e njohur e Disney.

“Njerëzit nuk e kishin idenë se çfarë po ngjante, por unë isha në qoshe, duke goditur kokën prapa murit. Nuk e dija nga të shkoja, jam shumë e lodhur. Ka mbaruar gjithçka, shqetësohem për të por nuk mund ta bëjë këtë gjë më”, kishte thënë ajo.

Derisa, Bieber kishte më shumë telashe të ecte përpara.

“Ishte vështirë. Nuk e di nëse e kam tejkaluar akoma. E dua atë shumë, dhe besoj se nuk do të rresht së dashuruari atë. Ne gjithmonë e kemi respektuar njëri-tjetrin dhe akoma e bëjmë këtë gjë”, kishte thënë ai për Access Hollywood në muajin nëntor të vitit 2015.

Gomez është në lidhje me The Weeknd në muajin janar, derisa Bieber pas ndarjes, është lidhur me Paola Paulin, Kourtney Kardashian, Hailey Baldwin dhe Sofia Richie.

