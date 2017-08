19:00, 3 Gusht 2017

Justin Bieber nuk do të ballafaqohet me akuza kriminale, pasi goditi me makinën e tij aksidentalisht njërin nga paparazit.

Forcat ligjore kanë ardhur në përfundim qe Bieber nuk e kishte për qellim që ta godiste personin në fjalë dhe se ai nuk do të duhej të qëndronte në rrugë, andaj edhe nuk do të ngritën akuza ndaj tij.

Ngjarja ndodhi javën e kaluar përderisa Bieber, ishte duke dalë nga kisha.

