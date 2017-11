18:57, 5 Nëntor 2017

Justin Bieber dhe Selena Gomez kanë kaluar ditën e shtune së bashku, transmeton Klan Kosova.

Pas vizitës së ditës së premte ata janë parë sërish dje teksa hyjnë në vendin e shenjtë në Los Angleos.

“Ai thjesht po pret që Selena t’i konfirmojë se është zyrtarisht e dashura e tij sërish. Justin e di mirë çfarë gabimesh ka bërë në të shkuarën dhe e ka të qartë që ajo meriton më të mirën. Ai do të jetë me të dhe do të bëjë gjithçka për të provuar se di të jetë një i dashur i shkëlqyer” janë shprehur miqtë të këngëtarit për Daily Mail.

