15:34, 11 Korrik 2017

Kryetari i Partisë Liberal-Demokratike të Serbisë, Çedomir Jovanoviq tha sot se në Srebrenicë është kryer gjenocid.

Sipas tij nuk ekziston asnjë gjykatë që me vendimin e saj do ta largonte përgjegjësinë, barrën e popullit serb për t’u ballafaquar me atë që ndodhi këtu në korrik të vitit 1995.

Jovanoviq ka deklaruar se për shkak të kësaj shkon për çdo vit në qendrën përkujtimore në Potoçari, transmeton Klan Kosova.

