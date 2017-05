19:37, 3 Maj 2017

Superylli britanik i boksit ka marrë vëmendjen e amerikënve pasi që ndeshja e tij me Vladimir Klitschkon është transmetuar edhe në ekranet e shtëpive amerikane.

Me këtë rast, Joshua ka refuzuar disa paraqitje në emisione me nam të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan The Sun, transmeton Klan Kosova.

Agjentët amerikanë i janë afruar skuadrës së Joshuas, përfshirë edhe promotorit Eddie Hearn që të diskutohet pjesëmarrja e bokserit në disa shfaqje të ndryshme telefvizive, përfshirë edhe Jimmy Fallon Show, The Late Show With Stephen Colbert, Good Morning America dhe Today Show.

Por 27 vjeçari ka refuzuar të gjitha ofertat, duke parapëlqyer që ta shijojë një javë pushimi në Londër me familjen dhe miqtë e tij.