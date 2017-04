23:55, 29 Prill 2017

Boksieri britanik 27 vjeçar, Anthony Joshua, ka mposhtur me nokaut 41 vjeçarin Wladimir Klitschko në duelin e shekullit, njofton Klan Kosova.

Joshua ka arritur që në raundin e njëmbëdhjetë ta mbyllë duelin me Klitschkon, me “knock down”.

Britaniku me këtë fitore ka ruajtur rekordin e tij perfekt me 19-të ndeshje dhe 19-të fitore, të gjitha me “KO”.

Tani 27 vjeçari, është kampion absolut i botës për pesha të rënda në boks.

Ndërsa për legjendën Klitschko, kjo ishte humbja e dytë rresht pas asaj me Tyson Fury.

