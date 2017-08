16:45, 21 Gusht 2017

Kampioni i botës në pasha të rënda në kategoritë WBA dhe IBF, Anthony Joshua, thotë se do të ndeshej pa problem me një garues të arteve marciale të përziera, por ka vetëm një rregull: që të mos ketë (submissions) kapje dhe mundje.

“Më pëlqen të rrihem dhe do të bëja gjithçka”, thotë Joshua, shkruan BBC, njofton Klan Kosova.

“Mbase do të humbisja”.

“Por, e vetmja gjë që nuk do të lejoja do të ishte mundja, përndryshe mund të përdorin çfarë të duan; goditje me këmbë, me gju, me bërryla – çfarëdo që duan”.

