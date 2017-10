18:21, 28 Tetor 2017

Nuk ka mbetur edhe shumë tani.

Të shtunën mbrëma, Anthony Joshua dhe Carlos Takam do të ndeshen në Cardiff, pasi Kurbat Pulev, sfiduesi i Joshuas, u tërhoq më momentet e fundit për shkak të lëndimit.

Meçi do të zhvillohet në stadiumin Principality në Cardiff.

Koha e saktë se kur do të fillojë ndeshja mes dy boksierëve është vështirë të përcaktohet pasi varet nga meçet tjera se si do të përfundojnë ato dhe sa do të zgjasin.

Por eventi fillon rreth orës 19:00, ndërsa Joshua e Takam besohet se do ta nisin duelin rreth orës 23:00, njofton Klan Kosova.

