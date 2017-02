17:30, 18 Shkurt 2017

Angelina Jolie është bashkuar me fëmijët e saj, deri po merr pjesë në premierën e filmit të saj të ri “First They Killed My Father” të shtunën në Siem Reap, Kamboxhia.

Kamboxhia është vendi ku Angelina i filmoi disa skena për filmin e saj të vitit 2001 “Tomb Raider” dhe vendi ku ajo ka adoptuar fëmijën e saj të parë Maddox, transmeton Klan Kosova.

“Unë nuk gjej fjalë për të shprehur se çfarë do të thotë për mua historia e këtij vendi”, ka thënë ajo gjatë premierës së filmi, raporton People.

“Ky film nuk është bërë për t’u përqendruar në tmerret e së kaluarës, por për mirësinë dhe talentin e popullin në Kamboxhia. Mbi të gjitha, ky film është mënyra ime për t’i thënë faleminderit Kamboxhia’s. Pa këtë vend unë kurrë s’do të bëhesha nënë. Një pjesë e zemrës sime është dhe gjithmonë do të jetë në këtë vend. Dhe një pjesë e këtij vendi është gjithmonë me mua: Maddox”.

Interesante