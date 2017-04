15:10, 13 Prill 2017

Senatori amerikan, John McCain se e bija e tij është adoptuar nga insistimi i humanistes shqiptare, Nënë Terezës, njofton Klan Kosova.

“Nëse më lejoni, dëshiroj ta tregoj një tregim të shkurtër personal për familjen time duke qenë i vetëdijshëm se çfarë figure të madhe ka pasur figura e Nënë Terezës”.

“Para 24 vjetësh, gruaja ime ishte në Bangladesh dhe po vizitonte jetimoren e Nënës Terezë ku vetë Nëna Terezë erdhi në takim dhe kishte me vete dy foshnje, ajo i kishte thënë bashkëshortes sime se duhet t’i marrë me vete të dyja foshnjet sepse përndryshe ato do të vdesin”.

“Gruaja ime i mori të dyja foshnjet që kishin sëmundje vdekjeprurësë, njëra prej tyre është bija jonë, tjetra është adoptuar nga një familje tjetër”.

“Falenderojmë Nënën Terezë që na ka pasuruar jetën tonë”, ka thënë McCain në fjalimin e tij para deputetëve kosovarë në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës.

