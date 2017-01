21:00, 30 Janar 2017

John Mayer po shkon në turne këtë pranverë për të promovuar albumin e tij të ri “The Search of Everything”.

Turneu do të fillojë më 31 mars në Albany, N.Y. dhe do të udhëtojë në Amerikën e Veriut për një muaj para se të niset në Evropë për një javë me koncerte, transmeton Klan Kosova.

Biletat për turneun dalin në shitje nga e premtja.

