Të gjithë keni parë për të bëmat e John Cena në WWE.

Por ngjashëm si në mbrëmjen e kaluar asnjëherë nuk keni paramenduar se legjenda John, do të mund të bie në gjunjë për t’i propozuar martesë të dashurës së tij, njofton Klan Kosova.

Në mesin e 70 mijë të pranishmëve në ”Wrestle Mania 33” John Cena zgjodhi që t’i kërkoi dorën Nikki Bellas.

A #WrestleMania moment for the ages! After winning their #MixedTag, @JohnCena PROPOSES to Nikki @BellaTwins at The #UltimateThrillRide! pic.twitter.com/lnjviTTL6c

— WWE (@WWE) April 3, 2017