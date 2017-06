18:45, 30 Qershor 2017

Kandidatja më e votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, Vjosa Osmani nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa ka thënë se tash brenda LDK-së është një përbërje e re e cila nuk do të japë votë për një koalicion me PDK-në.

“Jo vetëm që nuk ka koalicion, por as biseda për koalicion me PDK”, ka thënë Osmani, njofton Klan Kosova.

Ajo ka thënë në Info Magazine se koalicioni i fundit me ta ishte kafshatë e pakapërdishme për elektoratin e LDK-së.

“Është rezultat tepër i keq i LDK-së në zgjedhjet e fundit”, ka pohuar ajo.

“Kam pasur pritje më të mëdha, por rezultati i keq është për shkak të koalicionit me PDK-në”.

“Kam shpresuar që së paku do të kemi mundësi ta rikthejmë besimin e qytetarëve.”, ka vazhduar Osmani.

Ajo ka thënë se tash u mbetet që i parti të punojmë me strukturat dhe qytetarët që ta rikthejmë besimin.

“Nuk duhet të ndjehemi komod pasi kemi afër zgjedhjet lokale”, ka shtuar ajo.

Kurse për raportim e saj me kryetarin e partisë, Isa Mustafa ka thënë se mes tyre ka pasur vetëm mospajtime për shkak të marrëveshjes me për koalicion që kishin bërë në vitin 2014 me PDK-në.

“Nuk i quaj armiqësi por mospajtime për një çështje konsensuale”.

“Sot kemi pas një takim me Mustafën dhe kemi diskutuar për krijimin e institucioneve dhe tema tjera”.

“Mes nesh ka qenë një pengesë në komunikim shkak i koalicionit me PDK”, ka shtuar ajo.

“Ne tashmë e kemi bërë të ditur se nuk ka bashkëpunim me PAN, për shkak të prezencës së PDK-së. Ky koalicion dhe në veçanti PDK ka pësuar debakël në këto zgjedhje, ata duhet të shkojnë në opozitë.”.

“Angazhimi ynë tashmë është që PDK të jetë në opozitë”, ka shtuar Osmani.