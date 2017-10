14:06, 2 Tetor 2017

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe Ministri i Komuniteteve dhe Kthimit Dalibor Jevtiq pret që Asociacioni i Komunave Serbe të formohet në vitin 2018, jo sipas Kushtetutës së Kosovës, por sipas Marrëveshjes së Brukselit.

“Ne presim që Asociacioni i Komunave Serbe të formohet në vitin 2018. Njëra nga idetë është që të hartohet një projektligj, i cili në thelb do të jetë diçka që do të krijojë një kusht që në kuptimin juridik do të krijojë mundësinë për ekzistencën e një Asociacioni, në mënyrë që të mos bëhet kështu në mënyrën e përshkruar në Kushtetutën e Kosovës, e cila quhet Asociacioni i Komunave Serbe sipas Planit të Ahtisarit. Duhet të ketë një ndryshim shumë të rëndësishëm “, theksoi ai për Palma Plus, transmeton Klan Kosova

