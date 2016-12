14:13, 26 Dhjetor 2016

Një burrë i cili ka lindur pa një dorë, i është dhënë ky gjymtyrë nga një donator dhe kirurgët thonë se ky lloj operacioni, është i pari i llojit të vet.

32 vjeçari i cili e ka kaluar jetën pa dorën e tij të majë, i është nënshtruar një operacioni 13 orësh gjatë javës së kaluar, për ta pasur gjymtyrën.

Pavarësisht se tani ka aftësinë që t’i lëvizë vetëm gishtërinjtë, doktorët janë optimistë se Piotr do të ketë më shumë mundësi të manovrojë me dorën e tij me kalimin e kohës.

Adam Domanasieëicz i cili e ka realizuar operacionin në një spital të Polonisë, ka thënë se kjo është hera e parë që kryhet një operacion që e ngjet dorën te dikush që nuk ka pasur kurrë një gjymtyrë të tillë.

