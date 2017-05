20:30, 3 Maj 2017

Djali i Justin Timberlake nuk do të bëhet këngëtar.

Bashkëshortja e yllit të pop muzikës, Jessica Biel ka thënë se nuk dëshiron që i biri i saj, Silas të ndjekë rrugën e të atit në sferën e muzikës, dhe se ajo ka shumë frikë ta imagjinojë të birin e saj si këngëtar.

“Do doja që foshnja jonë të trashëgojë sharmin e Justin, poashtu si edhe sensin e tij të humorit. Ka shumë cilësi që do të doja që ai të marrë nga Justin. Por është një gjë që nuk do të doja që ai të trashëgojë nga i ati i tij. Nuk do të doja që ai të bëhet muzicient”, ka thënë Biel, transmeton Klan Kosova.

Ylli i The Sinner ka thënë se deklarata e saj është një lloj shakaje por megjithatë ajo ka thënë se është e vetëdijshme për sfidat që kalon një muzicient.

“E shoh se nëpër çka kalon Justin, ndonëse ai është shumë i suksesshëm. Ai ka sukses të madh tani, bën muzikë të mrekullueshme, por kjo nuk është e lehtë. Ai ka punuar tash e shumë vjet, për të qenë aty ku është”, ka thënë tutje ajo, transmeton Klan Kosova.

Ajo ka pranuar poashtu se ka shumë frikë që i biri t’i bëhet muzikant.

“Do të doja që ai të bëhet një inxhinier ose mjek, diçka të ngjashme”.

Gjatë kësaj interviste, Biel ka treguar edhe se bashkëshorti i saj është baba i mrekullueshëm.

