Lideri i Partisë Popullore në Serbi, Vuk Jeremiq ka thënë në një konferencë se rezultatet e autoriteteve të Kosovës janë shkatërruese.

“Ata kanë thënë një gjë dhe asgjë nuk është gabim dhe në 2018 do të nënshkruhet një marrëveshje për një normalizim të plotë të marrëdhënieve me Kosovën, e cila do të ketë një paragraf që do tu lejojë atyre të kenë ulësen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara”, ka thënë Jeremiq, shkruan N1, përcjellë Klan Kosova.

Duke folur për Kosovën, ai ka thënë se që nga viti 2013 deri tash mënyra se si qeveria serbe i është referuar një çështje kaq të madhe por që e cila, sipas tij, nuk ka sjellë asnjë rezultat.

“Një, ndjeshmëria është në veri, ka një mënyrë jo transparente dhe tjetra që duhet të kujtojmë është se nuk u fitua asgjë në kthim”, ka thënë Jeremiq më tutje.

“Kjo është hera e parë në marrëdhëniet ndërkomëbatre që gjërat janë implementuar derisa gjithçka ka shkruar mbrapsht. Kështu kanë negociuar ata, ata dhanë një gjë dhe nuk morën asgjë”.

“Marrëveshja që do të nënshkruhet më 2018 do të ketë një paragraf ku Serbia dhe Kosova nuk do ta bllokojnë njëra-tjetrën në institucionet ndërkombëtare, çka e dërgon Kosovën direkt drejt OKB-së dhe kjo mbetet e vetmja gjë për ta dorëzuar”.

“Dhe në kthim të saj nuk do të marrim asgjë”, ka shtuar Jeremiq ndër të tjera.

