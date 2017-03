16:30, 14 Mars 2017

Jennifer Lopez edhe njëherë ka treguar se ka forma shumë të mira trupore.

Ajo është parë derisa po ushtronte në një palestër në Bahamas, derisa është duke kaluar kohë së bashku me të dashurin e saj të ri, Alex Rodriguez.

47 vjeçarja është fotografuar derisa shihet e veshur me pantollona sportive ngjyrë të zezë dhe me një palë sytjena sportive me ngjyrë të gjelbër, transmeton Klan Kosova.

Këngëtarja ka postuar edhe një fotografi në storie të rrjetit social Instagram ku ajo shihet bashkë me Rodriguez derisa kalojnë kohë së bashku – por atë shumë shpejt e ka fshirë.

Më herët në media është raportuar se çifti i ri i Hollivudit është larguar për në Bahamas për të kaluar një vikend së bashku, pasi ata edhe e bënë zyrtare lidhjen e tyre.

