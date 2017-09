11:00, 25 Shtator 2017

Jennifer Lopez është betuar se do t’i dhurojë 1 milion dollarë nga përfitimet e saj në rezidencën që mban në Las Vegas, për viktimat e prekura nga uragani që goditi së fundi Porto Rikon.

Ajo njoftoi për këtë donacion në një konferencë për shtyp në New York, bashkë me guvernatorin e New York, Andrew Cuomo.

“Alex Rodriguez dhe unë, të cilët jemi nu-jorkezë që të dy, po i shfrytëzojmë të gjitha burimet tona dhe lidhjet në botën e spektaklit, sportit dhe biznesit, që të mbledhim mbështetje për Porto Rkon dhe Karaibet”, tha Lopez së pari në spanjisht dhe pastaj në anglisht, para se të konfirmonte donacionet e bëra.

